更多編輯台推薦新聞：
Omicron迅速傳播 研究：因擅於躲避免疫系統
國際

Omicron迅速傳播 研究：因擅於躲避免疫系統

搭捷運遇地震怎麼辦？緊握把手2步驟照做避免受傷
生活

搭捷運遇地震怎麼辦？緊握把手2步驟照做避免受傷

立陶宛蘭姆酒遭中國拒收漂流海上 台酒力挺2萬多瓶全買下
政治

立陶宛蘭姆酒遭中國拒收漂流海上 台酒力挺2萬多瓶全買下

球迷雞婆提醒頸部黑痔可能是癌 NHL球隊人員感謝救命之恩
運動

球迷雞婆提醒頸部黑痔可能是癌 NHL球隊人員感謝救命之恩

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

台船終結連5年虧損 子公司擬新增營造業務

2022/1/3 15:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡芃敏台北3日電）台船董事長鄭文隆指出，去年鋼材價格大漲3成，且匯損新台幣近5億元，不過台船全年仍小賺1000萬元，總算終結連5年虧損。此外，子公司今年擬新增營造業務，初步規劃平價房屋，僅售員工，吸引人才留任。

台船今天舉辦媒體交流會，鄭文隆指出，台船持續推動轉型，以國艦國造、商船、海事工程為三大事業。新台幣去年走勢強勁，導致全年匯損將近5億元，加上全球鋼價走揚，光是鋼材成本漲了3成，對台船營運造成不小壓力。

他說，在控制成本得宜下，台船終結自2016年以來虧損，去年小賺1000萬元。估今年在手可認列營收約220億元，預估今年將呈現損益兩平。營運仍以國艦國造為主，業務占比60%。

針對商船業務，鄭文隆表示，原物料大漲、新台幣大幅走強，外在充斥不利因素。台船目前爭取與日、韓造船廠建立策略聯盟，承接新船訂單。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台船環海旗下「環海翡翠輪」為台灣第一艘自建的離岸風電全迴旋大型浮吊船。鄭文隆表示，這艘船是台船做過最貴的船，造價達72億元，預計將在2023年3月以後正式營運，目前已談好中能風場合約，正在與海龍洽談中。

此外，鄭文隆也透露，台蝕已籌獲營建廠執照，未來將規劃新增營造業務，初步擬在高雄建造平價房屋，專售給高雄廠員工，作為員工福利，藉此吸引人才留任；根據台船內部調查，高雄共計2400員工，其中有1900名員工表示有意購入，屆時擬採抽籤制。（編輯：黃國倫）1110103

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族