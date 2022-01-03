精測受惠探針卡業績去年營收創高 估今年再增15%

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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）測試介面廠中華精測受惠探針卡業績大增，去年第4季和全年營收再創新高；法人預估，中華精測今年可持續受惠探針卡業績加溫，業績目標年增15%，續創歷史新高。

中華精測今天公布業績報告，自結去年12月合併營收新台幣4.23億元，較去年11月4.1億元微增3%，比前年同期3.34億元增加26.69%，僅次於去年10月，創歷年單月次高。

去年第4季，精測自結合併營收12.72億元，較去年第3季11.08億元成長14.8%，創單季新高。

累計去年全年，精測自結合併營收42.41億元，較前年42.08億元微增0.78%，仍創歷年新高。

精測今天指出，去年12月受惠5G智慧型手機終端新旗艦機種晶片備貨潮、加計高效能運算（HPC）晶片需求回溫，單月探針卡營收占比提升至5成，帶動業績成長，單季營收改寫歷史新高。

精測導入智慧製造，去年推出多款自製MEMS探針，拓展探針卡市場，去年全年探針卡營收占整體營收比重4成，達成目標。

歐系外資法人指出，精測去年在探針卡業績亮眼，彌補旗艦手機應用處理器（AP）轉換和中國華為旗下海思（Hi-Silicon）受美禁令影響，預估去年精測探針卡業績逼近17億元，較前年大增超過40%。

歐系外資法人說，其中，應用處理器測試業績占精測整體業績比重，從2017年的70%降至去年的45%。

展望今年，精測推出跨部門「探針卡智慧設計服務」，加速探針卡系統化設計，提供三合一智動化解決方案及探針卡自動量測品質管控。

展望今年第1季和全年營運，法人預估，精測第1季可受惠探針卡及行動應用處理器測試加溫，預估今年全年業績目標成長15%，續創歷史新高，預估去年每股稅後純益可超過27.7元，今年每股純益上看33元。（編輯：康世人）1110103