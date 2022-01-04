台股最大基金14日發年終紅包 年化配息率18.48%

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（中央社記者吳家豪台北4日電）國內最大台股基金元大台灣高股息優質龍頭基金搭上台股多頭列車，今天完成年終配息及月配息的除息，此次合計配發新台幣2.2537元，年化配息率約18.48%，預計1月14日發放。

元大台灣高股息優質龍頭基金專注投資台股高股息的龍頭企業，並將持股企業配發的股息劃分為12等分，每個月發放。每年年底還會進行資本利得的發放評價，該次配息也包含1月的月配息，能讓基金成長之際，透過配息適度將資本利得落袋。

此次年終配息及月配息共配發2.2537元，高於2021年同期年終配息及月配息合計配發0.8512元。

元大投信發布新聞資料指出，投資人參與基金配息時，應同步留意報酬率及配息率，高配息率不等同報酬率，並需注意基金的配息頻率，一年多次配息的基金產品，可能有各次配息金額不一致，導致基金配息率波動的情形。

元大投信表示，上班族投資元大台灣高股息優質龍頭基金，除能享有月配息，為自己加薪，年底還有機會獲得年終配息，享有額外的紅利獎金。

彭博資訊統計，受惠全球景氣走升，台股上市櫃公司2021年前3季獲利已超過新台幣3兆元；2022年全球經濟仍預估成長，有利台灣企業獲利及股息續增。（編輯：林淑媛）1110104