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2021年土地交易未達3000億 今年交易估趨緩

2022/1/4 19:19
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（中央社記者蔡芃敏台北4日電）商仲業者指出，去年土地交易達新台幣2893億元，可惜未寫下連續3年突破3000億元成績。展望今年土地市場，政府接連祭出打炒房措施，中小型建商首當其衝，預計將呈現大者恆大，且認為今年土地交易將較去年趨緩。

戴德梁行今天舉行房地產市場概況記者會，戴德梁行不動產估價師事務所長楊長達指出，去年5月爆發本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病），但疫情並未澆熄土地交易市場的熱度。根據統計，去年全年土地交易量達2893億元，可惜未能連續3年度衝破3000億元。

他進一步說，2019年有京華城、2020年有世貿三館等大案，單一交易量就高達300億元，去年度最大宗土地交易為北投振興段土地，交易金額為113億元，震撼性較弱。

觀察住、商、工等三大類土地交易占比，連續3年呈現40%、40%、20%。楊長達說，開發商主力需求的商業、住宅土地交易合計約占8成，表示開發商購地熱情不減，對未來房市仍充滿信心；工業類土地以企業自用為主，近年交易量維持在550億元至600億元，占總交易量兩成，工業土地需求相當穩定。

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展望今年表現，他指出，投資性買盤活躍，政府持續祭出打炒房措施，資金緊縮政策對於大型建商衝擊有限，但中小型建商影響較大，土地資源落入大型建商的趨勢已可預見。

楊長達認為，市場預估工資、物料已經到高檔，再漲空間有限，不過，土地貸款成數降低、自有資金比例提高將墊高土地成本，未來房價難有降價空間。此外，政府打炒房政策一波波，購屋貸款緊縮將造成房市交易量縮，土地交易也將較去年趨緩。（編輯：黃國倫）1110104

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