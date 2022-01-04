羅昇取得資騰科技6成股權 擴大半導體布局

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（中央社記者吳家豪台北4日電）工業電腦廠友通旗下傳動控制產品通路商羅昇今天董事會通過投資案，將取得資騰科技60%股權，總投資額新台幣1.87億元，共同爭取半導體客戶智慧製造的服務商機。

羅昇企業發布新聞稿指出，羅昇擁有國內外超過2500多種工廠自動化零件商品，在兩岸自動化機械設備製造業服務逾7000家客戶。資騰科技主要核心業務為半導體、光電及太陽能相關設備、耗材及零組件代理銷售及技術服務業務，雙方產品與通路均具有互補性。

羅昇表示，透過雙方合作，未來將共享佳世達集團業務及營運各項資源，深化雙方在智慧製造領域的生意推廣，攜手搶攻製造業、尤其是半導體產業客戶的數位轉型商機。

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羅昇企業總經理李長堅說，5G、人工智慧（AI）、電動車、物聯網、大數據等新興應用持續發展，半導體產業已成為世界各國極力重視並推動的政策方向，資騰科技深耕半導體設備相關業務34年，客戶涵蓋兩岸光電、半導體龍頭大廠。

李長堅認為，這次結盟藉由集團資源及支持，雙方協助彼此快速擴張、搶占智慧化商機，提供更即時的客戶服務，可共創更大的經營績效，提升獲利水準。（編輯：黃國倫）1110104