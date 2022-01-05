國家關鍵基礎設施指定演習 中華電信獲特優

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（中央社記者江明晏台北5日電）中華電信以結合行動、固網、海纜、衛星、數據中心等陸海空多面向網路資源的災害應變能力，獲行政院頒發「110年國家關鍵基礎設施防護指定演習」特優單位。

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中華電董事長謝繼茂指出，中華電信身負確保穩定高韌性的全國聯外與對內通訊快速暢通的使命，連續7年獲行政院擇定為演習單位。未來，中華電信會持續精進各項關鍵基礎設施安全防護，並在政府的指導下，與外部支援單位密切聯繫，強化區域聯防，確保核心業務在各式威脅及災害下都能持續營運，使國家指管通訊暢通無礙。

中華電信總經理郭水義表示，中華電信身為台灣最大的綜合電信業者，對國家關鍵基礎設施防護演習高度重視；感謝中華電信員工歷經9個多月的整備及演練，除聯合47個外部支援單位，發揮高效的橫向聯繫及縱向通報能力外，更精心設計艱難的新形態攻擊及應變復原方案，獲得行政院及評核委員最高肯定與認同。（編輯：蘇志宗）1110105