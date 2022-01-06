迎戰通膨 張安平：集團一定會調薪

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（中央社記者江明晏台北6日電）物價與通膨議題持續引發討論，台泥董事長、雲朗觀光執行長張安平表示，原物料、能源都在漲，通膨怎麼跑得掉？集團一定會調薪水因應；他也談到，股市、房市近期仍屢創新高，但任何事都會有地心引力。

張安平今天出席雲品記者會時表示，目前觀察全球都發生缺工狀況，好像都有「年輕人不想回到職場」的問題，這似乎已經是一年多的現象，目前還想不到具體解決方法，但集團已透過建教合作，媒合機電人才。

他表示，為了留住人才，集團也計畫針對基層調薪，但並未透露幅度。

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針對通膨，張安平表示，「原物料、能源都在漲，通膨怎麼跑得掉」，一定會發生，只是不知道會有多嚴重。既然整體成本上升，也要調整薪水，身為企業主的責任就是要調整經營模式、提升價值，不要讓市場變成價格競爭，如果不調整商業模式，任何產業都活不下去。

他說，目前全球缺料、缺工，但股市、房市、染疫人數都在增加、創新高。然而，很多國家的政府都寧可通膨、不知道通膨的可怕，不願意讓股市下去，也不肯升息，但任何事都不可能一路往上，終究會有地心引力，只是全球的發展，他現在都看不懂。（編輯：楊蘭軒）1110106