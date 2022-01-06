合晶矽晶圓產能供不應求 上半年價格逐季調漲

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（中央社記者張建中台北6日電）半導體矽晶圓廠合晶接單暢旺，產能供不應求，上半年產品價格將逐季調漲，第1季估計將調漲1成，第2季漲價幅度尚待進一步評估。

合晶下午應邀參加券商舉辦的產業論壇，合晶指出，目前6吋及8吋拋光矽晶圓月產能皆逾50萬片，其中8吋拋光矽晶圓今年將透過去瓶頸化增產10%。8吋磊晶矽晶圓月產能逾25萬片。

合晶表示，去年車用營收比重達50%，營運績效與車用市場連動性強。目前產能供不應求，因應當前供需失衡市場狀態，第1季將調漲產品售價1成，第2季將再次漲價，漲幅尚待評估。

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至於12吋矽晶圓方面，合晶指出，目前12吋的拋光矽晶圓與磊晶矽晶圓月產能各1萬片，其中鄭州廠的拋光矽晶圓今年預計擴增至2萬片，上海廠的磊晶矽晶圓將擴增至3.5萬片規模。

合晶還將在台灣龍潭廠建置12吋拋光矽晶圓產能，預計2024年達月產能3萬片規模。今年整體資本支出將維持在新台幣20億至30億元水準。合晶今年矽晶圓銷售可望量價齊揚，將推升營運成長。（編輯：郭無患）1110106