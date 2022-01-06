Fed釋鷹派訊息 國泰世華林啟超：最快3月可能升息

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（中央社記者吳佳蓉台北6日電）美國聯準會會議記錄釋放出鷹派訊息，市場解讀可能提前升息，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超今天表示，因上半年通膨估仍將處於高位，美國升息速度可能超乎預期，最快3月升息。

勤業眾信聯合會計師事務所今天舉辦「2022 Deloitte Future Talk－鏈結創新驅動未來」高峰會。

受邀參加的國發會副主委游建華於致詞時表示，疫情肆虐全球，台灣是全球少數仍維持經濟正成長的國家，2021年即便本土疫情爆發一度衝擊內需，全年經濟成長率仍達6.09%，創11年來新高。在此期間，台灣無論資金或人才呈現回流，並受惠全球供應鏈移轉，帶動相關產品出口動能。

放眼2022年，游建華指出，即使有變種病毒Omicron擴散、供應鏈斷鏈、交貨延遲、淨零排放等挑戰，仍看好全球經濟發展，台灣經濟成長率則有望達4.15%。面臨變局，台灣產業數位轉型刻不容緩，政府將持續促進產業轉型升級、挹注資金，並朝淨零排放目標前進，以確保經濟成長的永續動能。

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另一方面，針對牽動今年經濟發展的通膨、升息議題，受邀出席座談的國泰世華銀行首席經濟學家林啟超認為，上半年全球通膨將仍處於高位，各國央行勢必採取動作因應，升息速度可能超乎市場預期，美國聯準會（Fed）最快3月升息。

林啟超指出，未來1、2年在升息環境下，企業融資成本有可能向上攀升。台灣部分，通膨情形相較沒有歐美這麼高，估下半年壓力就會隨油價升幅趨緩而逐漸緩和。（編輯：潘羿菁）1110106