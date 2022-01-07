2021年機車銷售萎縮21.88% 光陽22年連霸

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北7日電）歷經疫情、晶片短缺等問題影響，2021年台灣機車市場較去年明顯下滑，累積總銷量80萬9176輛，相較於2020年的103萬5823輛，萎縮21.88%，龍頭品牌廠光陽（KYMCO）以30.59%的市占率連續22年拿下冠軍寶座。

根據業者統計，2021年全年總銷售80萬9176輛，其中前3名分別為KYMCO的24萬7508輛，市占30.6%；SYM的22萬830輛，市占27.3%；Yamaha的19萬1266輛，市占23.6%；第4名為Gogoro的7萬3934輛，市占9.1%；其他為7萬5188輛，市占9.3%。

展望今年，由於購車補助政策轉向，業界對2022年買氣預估轉趨保守，業者表示，綜合整體條件與環境因素，預估今年台灣機車市場總量僅為72萬輛，但在政府購車補助仍偏重電動機車的狀態下，電動機車市占率將微幅成長，燃油車總量預估62.4萬輛（86.7%）、電動機車總量預估為9.6萬輛（13.3%）。

回顧2021年，光陽工業執行長柯俊斌表示，第2季COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，讓整體市場大幅縮減，較去年同期減少4.9萬輛，6月更一度跌至4.7萬輛年度低谷；第3季雖因疫情趨緩、疫苗普及率逐步提高，讓市場買氣緩步回升，單季累積銷售量約20.6萬輛，可惜是復甦速度不夠迅速，仍較去年同期萎縮27.4%。

柯俊斌表示，第4季受惠五倍券振興消費、北北桃電動車補助加碼、七期燃油車補助即將截止，股市也來到前所未有的高點，帶動整體市場消費，雖然成功催出買氣，但受到各種原物料短缺，車輛製造速度趕不上交車，因此第4季整體仍較去年同期衰退28.51%。

觀察燃油機車與電動機車的表現，2021年燃油車占87.93%，電動車占12.07%，在政府大力推動淨零減排政策下，電動機車市場占比重回雙位數；下半年電車市場則出現大洗牌，光陽3月發表Ionex 3.0後，陸續推出多款新車，2021年末四個月銷量呈現高角度成長，從9月單月216台對比12月單月945台，成長率達337.5%。

光陽機車的電動機車Ionex2021年總銷售量2914輛，超越PBGN聯盟旗下4個電動機車品牌中華eMOVING、摩特動力PGO、山葉Yamaha以及台鈴SUZUKI，擠進年度電車第3名。

電動機車龍頭Gogoro，2021全年銷售量7萬3934輛，雖然相較2020年減少4495輛，但市占率從2020年的7.6%回升到9.1%，主要是較為親民的「VIVA」系列產品推出後，拉動買氣回溫。（編輯：趙蔚蘭）1110107