經濟表現佳 2021年12月台灣金融風險指數下滑

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（中央社記者吳佳蓉台北10日電）金融研訓院今天發布去年12月台灣風險指數，受惠出口動能強勁，優於預期，帶動經濟表現佳，整體風險和緩，指數較上月下滑0.1分至97.9分，連3個月維持98分左右的偏低水準。

觀察台灣風險指數（TAIFRI）各構面表現，去年12月指數微降，與台股選擇權波動度大幅降低、金融機構間系統風險傳染擴散的可能性下降有關，使「資產評價壓力」及「傳染與蔓延」等兩主構面風險性下降。

不過，在子構面方面，去年12月不動產與股市風險則呈現上揚。

正逢傳統購屋旺季，價量俱揚使得去年12月不動產市場風險前月再度升高，增加0.4分至102.4分，創2010年4月以來新高。 股票市場方面，指數則增加0.5分至98.1分，主因大盤本益比連3個月微幅攀升，風險溢酬也連3個月略為縮小，不過，去年12月指數水準仍比去年上半年更低。

聚焦後續銀行業經營風險，金研院分析，估國內銀行業放款業務可望繼續成長，去年（2021年）12月出口表現持續暢旺，企業資金需求仍相當熱絡，在放款業務方面，因國內銀行海外中長期放款採浮動計息機制，市場利率上揚時，將連動放款利率上升，因此相關利率風險應可掌控。

加上在貿易融資放款部分，由於放款期間較短期，授信戶因利率上揚而無法清償的可能性較低。整體而言，經濟表現佳，企業營收亮麗，對銀行業而言，利差擴大正面效應將可大於放款品質下降的負面效應。

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不過，金研院也提醒，在歐美主要市場經濟復甦腳步比預期更快情況下，美國聯準會（Fed）升息或縮表時程可能提前，加上新變種病毒相繼出現，帶來不確定性， 國內近期也再出現本土群聚，新一波社區感染疫情疑慮升高，銀行業需嚴密監控投資部位評價損失風險。

金研院指出，近期「通膨、升息、縮表、疫情、經濟」五大變數效應交織，導致國際金融情勢尚未明朗，將加劇金融市場走勢震盪情形。（編輯：郭無患）1110110