中國疫情影響 華新科去年12月營收19個月次低

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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）被動元件大廠華新科今天公布自結去年12月合併營收，達新台幣29.3億元，是2020年6月以來單月次低，主要受中國大陸疫情，及年底假期和年終庫存盤點等因素影響。

華新科下午公布去年12月自結合併營收29.3億元，較去年11月31.93億元減少8.25%，比前年同期33.06億元下滑11.37%，是19個月來單月次低。

華新科指出，去年12月營收除受耶誕節假期和年終庫存盤點影響外，因中國大陸疫情衝擊，進出口運輸均有所延遲。

去年第4季，華新科自結合併營收89.78億元，是6季以來低點，較去年第3季109.35億元減少17.88%。

累計去年全年，華新科自結合併營收420.87億元，較前年355.43億元成長18.41%，仍創歷史次高。

華新科是台灣積層陶瓷電容（MLCC）大廠之一，觀察台灣MLCC廠商市況，日系外資法人日前表示，去年11月出貨到中國市場的MLCC產品規模較10月減少，主要是總體經濟景氣趨緩及季節性庫存調整因素。

日系外資法人又說，去年11月出貨到歐洲市場的電感元件、定電阻元件、鋁電解電容元件相對趨緩，主要是半導體缺貨，使得歐洲品牌車廠車款出貨下滑。

日系法人預估，供應鏈中斷及半導體缺貨狀況對車用、蘋果平板電腦iPad、蘋果電腦iMac的影響，將會延續到今年第1季。（編輯：康世人）1110110