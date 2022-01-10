華碩去年度營收5350億元 登上11年新高

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（中央社記者吳家豪台北10日電）電腦品牌廠華碩今天公布去年12月集團營收新台幣515億元，月減6.7%，年增約20%；全年集團營收5350億元，年增約30%，寫下近11年來新高；華碩表示，今年已訂定積極成長目標。

華碩去年第4季集團營收1516億元，年增24%，為近10年單季新高。

本業表現方面，華碩12月品牌營收達480億元，年增22%；第4季品牌營收1416億元，年增26%；2021年全年品牌營收5000億元，年增32%。

華碩透過新聞資料表示，2021年產業狀況多變，華碩團隊齊心聚力，與上下游夥伴共同擴大產業價值，推動營運強勢成長，開放平台事業群及系統事業群的年營收均成長30%，其中電競及商用產品的成長動能遠超過產業平均。

華碩指出，主機板、電腦、電競電腦的品牌價值及用戶推薦度再度提升，品牌價值成長23%至18.7億美元（約新台幣517億元）。2022年華碩內部已訂定積極成長目標，續創高峰。

另外，電腦設備廠神達12月營收32.69億元，月減5.5%，年減9.9%；去年第4季營收94.32億元，季增2%。

神達表示，去年第4季料況稍微緩解，有助於出貨，加上車用與專業平板出貨回溫，使得全年營收達421.86億元，年增2.5%。

展望今年，神達表示，雲端伺服器與資料中心、車用電子產品與專業平板等各項業務都有不錯的市場需求，挑戰來自疫情的不確定性、原物料及零組件供應情況，神達對今年成長維持樂觀看法，將審慎執行。（編輯：潘羿菁）1110110