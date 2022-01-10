電信三雄去年EPS出爐 中華電4.61元稱霸

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（中央社記者江明晏台北10日電）電信三雄去年財報出爐，中華電信受惠行動與固網業務轉強、ARPU提升、ICT專案挹注帶動獲利，以每股盈餘4.61元的成績贏過台灣大的3.9元、遠傳的2.8元。

中華電信今天公布全年合併自結營收新台幣2104.8億元；營業淨利為449.3億元；稅前淨利460.6億元；歸屬於母公司業主淨利為357.5億元；累計每股盈餘4.61元。

中華電去年度營業收入、營業淨利、稅前淨利及每股盈餘均超越全年財測。

中華電董事長謝繼茂表示，民國110年度營收及盈餘雙超標，要感謝全體員工在疫情的影響下仍攜手同心，共同打拚；其次是行動與固網的表現優於109年，平均每戶貢獻金額（ARPU）提升帶動獲利向上，資通訊專案整體獲利率提升，也有指標性專案入帳。

中華電信12月合併自結營收為227.3億元，受惠核心業務持續成長，行動服務營收因5G用戶數成長而持續增加，數據網路營收與寬頻接取營收也持續因居家寬頻需求及宅經濟發展，帶動升速客戶數及固網寬頻營收雙成長；營業淨利為39.2億元，較去年同期成長，主要因5G建設補助款及ST-2補償款入帳所致；歸屬於母公司業主淨利為30.4億元；每股盈餘為0.39元。

截至12月底止，中華電光世代寬頻用戶數為368.7萬戶，其中100Mbps以上客戶達199.6萬戶，300Mbps以上客戶達63.7萬戶，高速用戶數因受於防疫居家需求而持續成長。MOD客戶數達206.1萬戶，行動通信總客戶數達1191.6萬戶。

台灣大全年自結合併營收1561.1億元，稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）為331.2億元，營業利益160.5億元，稅後淨利109.9億元，稅後每股盈餘（EPS）為3.9元。

台灣大合併營收年增17%，主要是歸功於5G、電商及家用寬頻3大成長引擎營收年成長同步加速。行動業務方面，受惠iPhone 13系列問世、部分方案成功引客，5G月租型用戶滲透率穩定成長，帶動智慧型手機用戶月租費逐月升高，全年行動服務營收已轉為年增正成長，為民國105年以來首次。

台灣大指出，去年度電子商務營收創新高，並在規模經濟與營業槓桿持續發酵下，EBITDA維持高成長。家用寬頻則受益好速成雙方案熱銷及疫情期間居家上網需求提升。去年合併EBITDA年成長達6%，整體營收及獲利表現均優於全年業績展望。

遠傳電信去年12月合併總營收為80.92億元，合併EBITDA與稅後淨利分別為24.26億元與6.31億元，合併EBITDA年成長率達2.5%，12月單月每股盈餘（EPS）為新台幣0.19元。

遠傳去年全年合併總營收為853.2億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為281.7億元與91.24億元；自結稅後每股盈餘（EPS）為2.8元，財測達成率超標。

遠傳說，12月總用戶數持續正成長、用戶穩定升級5G。遠傳ARPU持續領先電信業，12月平均用戶ARPU年成長率持續提升，締造連續10個月正成長的佳績。

遠傳新經濟在疫情中仍持續強勁成長，去年12月份新經濟營收年成長率達43%；其中資通訊業務營收年成長幅度達71%，包含雲端服務營收較去年同期增加81%、資安服務營收年成長率達45%、系統整合專案營收年成長率達17%。

另外，受惠於疫情帶動宅娛樂發酵，遠傳friDay影音110年全年收看人口大幅成長7成，線上付費會員成長1.7倍，繳出亮眼成績單。（編輯：蘇志宗）1110110