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台灣與加拿大啟動FIPA探索性討論 強化雙邊經貿

2022/1/10 22:29（1/10 22:50 更新）
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（中央社記者陳俊華台北10日電）行政院政務委員鄧振中今天與加拿大國際貿易部長伍鳳儀舉行雙邊視訊會議，宣布台灣與加拿大啟動「投資促進及保障協議」（FIPA）探索性討論 ，是強化雙邊經貿關係的重要里程碑。

行政院晚間透過新聞稿表示，鄧振中與加拿大國際貿易部長伍鳳儀（Mary Ng）10日透過視訊會談，雙方就台加雙邊經貿關係、供應鏈韌性、多邊及區域經貿議題等交換意見。

行政院指出，雙方在會議中宣布台灣與加拿大啟動「投資促進及保障協議」（Foreign Investment Promotion and Protection Arrangement，簡稱FIPA）探索性討論（exploratory discussions）。

行政院說，加拿大是台灣的重要經貿夥伴，2020年台加雙邊貿易總額約55億美元，台灣是加拿大在亞洲第六大貿易夥伴，台灣對加拿大直接投資累計金額逾2.56億美元，加商來台投資金額累計逾5.57億美元。

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行政院指出，台灣與加拿大啟動FIPA探索性討論，是強化雙邊經貿關係的重要里程碑，對於加拿大深化印太區域合作，及台灣與理念相近夥伴加強經貿連結也有助益。

行政院表示，雙方也同意，在進行台加FIPA探索性討論的同時，未來將持續強化供應鏈靭性，並發掘商業機會，另將促進新興議題合作，包含科技、原住民、教育等議題，共同推動雙方包容性成長與貿易。（編輯：張均懋）1110110

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