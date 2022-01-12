大同大樓都更市值衝200億 元大集團握7成產權

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳佳蓉台北12日電）位於捷運南京復興站旁的大同大樓，將都市更新成為嶄新地標，中國建經公司今天表示，去年承辦「大同大樓更新案」，發包金額共新台幣43億元，估完成後新大樓市值將達200億元。

中國建築經理公司由土地銀行、兆豐銀行於1986年共同投資創立，近年承辦大量都更危老案件，2021年經手的指標性大案包含「大同大樓更新案 」。

中國建經公司今天受訪時表示，「大同大樓更新案 」地點位於捷運南京復興站旁，所有權人包含元大金、華南永昌證券、彰化銀行、中國人壽、元鼎投資、元大建設等。

合計屬元大集團的法人戶握有超過7成產權，為求權利分配、選屋公正性，因此才委託中國建經擔任第三方公正人來執行，目前全案已經北市府審議通過正在發包中，發包金額43億元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中國建經公司指出，都更完成後，大同大樓將由原本地下2樓至地上14樓的建築，變身為地下4樓至地上22樓的嶄新大樓，成南京復興周邊新地標，屆時市值估計將上看200億元。

中國建經公司表示，統計2019年、2020年、2021年都更及危老重建簽約金額各為1.2億元、2億元及2.24億元，平均年成長率50%，今年目標至少超過2.6億元。中國建經公司指出，「新板特區案」將成為2022年重要代表作，此案位於新北板橋新板特區、基地面積達2290坪的信託代理實施更新案，目前事業計畫已核定通過，正在辦理權利變換階段。（編輯：楊凱翔）1110112