更多編輯台推薦新聞：
COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

Omicron本土確診 北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施這裡看
生活

Omicron本土確診 北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施這裡看

美國57歲男子接受豬心移植 動物器官移植人類里程碑
科技

美國57歲男子接受豬心移植 動物器官移植人類里程碑

2021年平均每天減少509人 5張圖表看懂台灣人口負成長
生活

2021年平均每天減少509人 5張圖表看懂台灣人口負成長

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中國稱台灣石斑檢出禁藥 漁業署屏東縣送驗皆合格
首頁 / 產經

大同大樓都更市值衝200億 元大集團握7成產權

2022/1/12 11:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳佳蓉台北12日電）位於捷運南京復興站旁的大同大樓，將都市更新成為嶄新地標，中國建經公司今天表示，去年承辦「大同大樓更新案」，發包金額共新台幣43億元，估完成後新大樓市值將達200億元。

中國建築經理公司由土地銀行、兆豐銀行於1986年共同投資創立，近年承辦大量都更危老案件，2021年經手的指標性大案包含「大同大樓更新案 」。

中國建經公司今天受訪時表示，「大同大樓更新案 」地點位於捷運南京復興站旁，所有權人包含元大金、華南永昌證券、彰化銀行、中國人壽、元鼎投資、元大建設等。

合計屬元大集團的法人戶握有超過7成產權，為求權利分配、選屋公正性，因此才委託中國建經擔任第三方公正人來執行，目前全案已經北市府審議通過正在發包中，發包金額43億元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

中國建經公司指出，都更完成後，大同大樓將由原本地下2樓至地上14樓的建築，變身為地下4樓至地上22樓的嶄新大樓，成南京復興周邊新地標，屆時市值估計將上看200億元。

中國建經公司表示，統計2019年、2020年、2021年都更及危老重建簽約金額各為1.2億元、2億元及2.24億元，平均年成長率50%，今年目標至少超過2.6億元。中國建經公司指出，「新板特區案」將成為2022年重要代表作，此案位於新北板橋新板特區、基地面積達2290坪的信託代理實施更新案，目前事業計畫已核定通過，正在辦理權利變換階段。（編輯：楊凱翔）1110112

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族