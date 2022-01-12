研勤推升級版人臉辨識引擎 獲多家企業採用

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（中央社記者江明晏台北12日電）疫情多變，推升無接觸需求，許多企業門禁或會員管理改採人臉辨識技術，研勤去年推出升級的「Face8台灣臉霸」AI人臉辨識引擎，已獲多家企業及政府機關導入。

新冠病毒疫情詭譎多變，減少接觸的「人臉辨識」將成社會新常態，商研院原本預估10年間將成長1.5倍的人臉辨識相關應用產值，已經上修到成長3倍以上。

根據國際研調機構MarketsandMarkets預估，人臉辨識全球產值2020年起以每年17.2%速度強勁成長，2025年將達85億美元，約合台幣2363億元。

經歷去年疫情升級的考驗後，許多企業改採人臉辨識技術作為門禁或會員系統的管理，落實精準管理且完全零接觸的流程。

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研勤（3632）行銷長施心曼表示，去年推出升級的「Face8台灣臉霸」AI人臉辨識引擎，整體辨識效能提升28%，戴口罩人臉辨識準確度達99.17%。且Face8為純台灣本土人臉辨識引擎，由研勤自主開發，供企業內部封閉使用，資安有保障。

Face8台灣臉霸上市以來，獲得海內外眾多企業及金融業導入，也大幅被健身房等會員制場域、大型營造業場域、校園圖書館及宿舍使用，政府機關包含勞動部勞動力發展署、彰化縣政府、法務部矯正署台中女子監獄、新北市政府地政局等相關機關皆導入運用，落實驗證或管理目的，為台灣實際落地最大量人臉辨識業者。（編輯：張均懋）1110112