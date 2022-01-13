全聯：生鮮電商業績將成長2倍 全年總營收拚1600億

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（中央社記者梁珮綺台北13日電）全聯宣布與外送平台foodpanda合作，不僅是進軍外送市場，全聯總經理蔡篤昌坦言，現有客群以菜籃族為主，與外送業者結盟，為的是搶攻年輕族群；展望今年，他估計生鮮在電商業績將成長2倍，全年總營收要突破新台幣1600億元。

全聯去年初搶進外送市場，推出「PXGo!小時達」和Uber Eats雙平台服務，今天宣布與foodpanda合作，持續擴大版圖，如此一來，全聯在外送市場的普及率大幅成長，外送服務覆蓋率也達90%。

蔡篤昌接受媒體訪問時表示，全聯自營的小時達與Uber Eats相比，下單數比例約是1比4，內部數據顯示，全聯小時達下單的客單價較門市高，購買的物品偏向整體家庭需求；雖然Uber Eats客單價相較小時達稍低，但也以家庭需求為主。

考量全聯現有客群以菜籃族居多，蔡篤昌說，foodpanda消費年齡層較年輕，雙方合作能達到互補。

他舉例，年輕人在便利商店購物頻率高於在超市消費，但全聯標榜線上線下統一價格，在平台下單，就能看出價格差異，「現在年輕人都對價格很敏感」。

為因應外送服務擴大，全聯規劃今年24小時的小時達專門店將再增至50間、參與配送的門市將拓至600間，而在foodpanda生力軍加入後，推估今年整體生鮮電商業績會成長2倍，約占整體營業額的3%。

至於在實體門市擴展，目前全聯店數已達1072家，蔡篤昌強調，拓展計劃仍會持續。（編輯：潘羿菁）1110113