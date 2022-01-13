出類拔萃 5傑出人員獲頒公共工程專業獎章

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北13日電）行政院工程會今天舉行「110年度公共工程專業獎章」頒獎典禮，5位獲獎者包括桃園市副市長李憲明、北市府捷運工程局機電系統工程處長蘇瑞文、交通部鐵道局南部工程處長劉雲生、內政部營建署副處長於望聖與台電營建處前處長張劉國。

行政院公共工程委員會今天在委員會議舉行「110年度公共工程專業獎章」頒獎典禮，由工程會主任委員吳澤成親自頒發象徵工程人員最高榮譽的獎項給5位傑出貢獻者，並邀請其家人及工作夥伴到場共享榮耀。

吳澤成表示，為表彰主持、規劃或執行重大公共工程計畫，有特殊貢獻或功績等優良事蹟的優秀工程人員，依獎章條例規定訂定公共工程專業獎章頒給辦法，自民國87年起每年辦理選拔，評選過程公正嚴謹，經初審及複審二階段始核定獲獎名單。本次在全國數萬工程從業人員中，僅15人獲推薦參選，最後審查選出5位在公共工程領域有傑出表現與卓越貢獻的得獎者。

工程會今天發布新聞稿，5位得獎者中，在交通建設領域，桃園市副市長李憲明推動桃園航空城計畫，建立寬頻管道等智慧城市基礎建設；台北市政府捷運工程局機電系統工程處長蘇瑞文推動台中捷運烏日文心北屯線順利通車營運，長期進行軌道產業國產化；交通部鐵道局南部工程處長劉雲生完成屏潮鐵路高架電氣化及南迴鐵路電氣化，致力建築鋼構輕量化減碳。

工程會表示，在水利建設領域部分，內政部營建署副處長於望聖推動汙水下水道相關資源永續利用，打造汙水處理廠循環經濟；在土木工程領域方面，台電營建處前處長張劉國督導主持林口、大林等重大電廠更新工程，推動綠色能源轉型的離岸風力發電等海事工程重大計畫。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

吳澤成致詞時表示，為了與公共工程金質獎個人貢獻獎有所區別，並讓每位工程獲獎菁英上台分享寶貴經驗，使其家人及工作團隊也能一同上台共享榮耀與感動，自109年度起，本項獎章改在工程會最高行政組織的委員會議中獨立頒發，更能彰顯本項獎章尊榮及對獲獎者的最高敬意。

吳澤成也期勉，近2年雖然面對疫情的嚴峻考驗，但國內公共工程的推動不受影響，去年公共建設執行率更超越95%，歸功所有團隊辛勤的結果，盼各機關學習效法。（編輯：趙蔚蘭）1110113