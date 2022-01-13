英穩達踩雷案 兆豐等3家銀行將提告大股東英業達

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（中央社記者吳佳蓉、吳家豪台北13日電）英穩達去年12月聲請破產，公股行庫在內7家銀行踩雷共新台幣18.7億元，債權銀行今天舉行銀行團會議，最大苦主兆豐銀將對英穩達大股東英業達提起民事訴訟，北富銀及中信銀表態提告，其餘銀行評估中。

英業達表示，瞭解並尊重其處理程序，英業達會積極採取各項因應作為，期待可有效降低雙方分歧解決問題。

英業達集團子公司英穩達因負債22億聲請破產，7家銀行共計吞下18.7億元呆帳，全數為無擔保授信，包含兆豐銀行、華南銀行、台北富邦銀行、台灣銀行、中國信託銀行、彰化銀行及土地銀行，其中兆豐銀授信餘額為6億元最多，先前多次呼籲為英穩達出具「支持函」背書的英業達出面負責。

債權銀行今天召開首場銀行團會議，會中有3家銀行決定表態提告，包含兆豐銀、北富銀及中信銀。

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兆豐銀主管指出，當初放貸是信任英業達為英穩達所出具「支持函」，內容承諾會努力維持對英穩達的經營控制權，並盡力確保英穩達有良好的財務狀況；如今英業達未釋出善意或提出解決方式，才會決定走上法律一途。

兆豐銀主管表示，預計農曆年前會依據公司法相關規定，對英業達提起民事訴訟，刑事部分還在評估中。未來對於大股東出具支持函、但無擔保品貸款案，均採取更謹慎態度，避免類似事件重演。（編輯：潘羿菁）1110113