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東陽去年稅前淨利7.58億元 每股稅前純益1.37元

2022/1/17 10:53
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（中央社記者張建中台北17日電）汽車零配件大廠東陽自結去年12月稅前淨利新台幣3714萬元，較前年同期成長63%，去年全年稅前淨利7.58億元，每股稅前純益1.37元。

東陽表示，去年12月有匯兌損失1255萬元，目前儘管仍有缺櫃、缺艙位、缺晶片等因素影響，今年持續整理整頓，優化產線，同步加強輕量化新技術、新工法，開發新產品。

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本土法人指出，東陽去年第4季原廠委託製造（OEM）業績比重較高，去年第4季自結稅前淨利1.79億元，預估去年第4季稅後淨利可超過1.4億元，每股稅後純益約0.24元；去年全年每股稅後純益估逼近1.1元。

展望今年，法人預期，東陽售後維修市場（AM）事業受缺櫃影響將逐季緩解，今年AM事業可望年成長5%至8%，OEM事業可受惠中國車市回溫，業績也將成長5%至6%，全年東陽集團整體業績將較去年成長6%至7%，挑戰超越195億元。（編輯：郭無患）1110117

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