東陽去年稅前淨利7.58億元 每股稅前純益1.37元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北17日電）汽車零配件大廠東陽自結去年12月稅前淨利新台幣3714萬元，較前年同期成長63%，去年全年稅前淨利7.58億元，每股稅前純益1.37元。

東陽表示，去年12月有匯兌損失1255萬元，目前儘管仍有缺櫃、缺艙位、缺晶片等因素影響，今年持續整理整頓，優化產線，同步加強輕量化新技術、新工法，開發新產品。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

本土法人指出，東陽去年第4季原廠委託製造（OEM）業績比重較高，去年第4季自結稅前淨利1.79億元，預估去年第4季稅後淨利可超過1.4億元，每股稅後純益約0.24元；去年全年每股稅後純益估逼近1.1元。

展望今年，法人預期，東陽售後維修市場（AM）事業受缺櫃影響將逐季緩解，今年AM事業可望年成長5%至8%，OEM事業可受惠中國車市回溫，業績也將成長5%至6%，全年東陽集團整體業績將較去年成長6%至7%，挑戰超越195億元。（編輯：郭無患）1110117