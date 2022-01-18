台積電擴大採用 磷酸鋰鐵電池市場前景受矚目

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（中央社記者張建中新竹18日電）台積電調整高效能運算電腦機房的供電架構，改採磷酸鋰鐵電池直流供電系統，改善電力使用效率。隨著台積電擴大採用，磷酸鋰鐵電池市場未來前景備受關注。

台積電繼先前決定將不斷電系統以綠色環保的鋰鐵電池取代鉛酸電池，台積電目前進一步調整高效能運算電腦機房的供電系統，以磷酸鋰鐵電池直流供電系統，取代過去的電源供應器及外部不斷電系統。

除調整供電架構，台積電還開發浸潤式冷卻技術，估計機房的電力使用效率可望改善，伺服器的耗能減少15%至30%。

台積電的浸潤式冷卻技術是與供應商台達電、技嘉、智邦及3M合作，設計可裝載低沸點惰性絕緣冷卻液的氣密槽，直接將需散熱的伺服器浸泡於槽中，透過自然循環散熱，將槽內各系統與晶片均勻維持於攝氏50度，不僅創造良好節能效果，晶片運算效能還可增加10%。

台積電浸潤式冷卻技術已於去年第4季在晶圓12B廠成功試行，預計今年第1季導入晶圓18A廠，目標於119年起每年減少4億度耗能。較受市場關注的是，隨著台積電擴大採用，磷酸鋰鐵電池市場成長可期。（編輯：楊凱翔）1110118