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PChome結盟樂天kobo 拓展電子書生態圈

2022/1/19 11:41（1/19 12:06 更新）
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網路家庭旗下PChome 24h購物書店19日宣布，結盟全球第二大電子書平台樂天kobo。（中央社檔案照片）
網路家庭旗下PChome 24h購物書店19日宣布，結盟全球第二大電子書平台樂天kobo。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳家豪台北19日電）看好宅經濟帶動數位閱讀商機，網路家庭旗下PChome 24h購物書店今天宣布結盟全球第二大電子書平台樂天kobo，雙方會員超過千萬，目前試營運首週就上架超過300萬本中、英、日文kobo電子書。

網家發布新聞稿指出，近年宅經濟趨勢升溫，帶動PChome 24h購物書店於疫情期間電子書與閱讀器銷量年增2倍。

PChome 24h購物書店觀察，電子書及閱讀器採購需求集中於25到34歲年輕客群，站上閱讀器以kobo為銷售大宗，還有mooInk、HyRead、BOOX、Kindle、小米、墨案等品牌，熱銷款為6到7吋、價格帶介於新台幣3000至6000元。

樂天kobo經營電子書市場約5年，台灣會員人數已突破50萬人，中文藏書量超過15萬本。

樂天kobo營運本部長周立涵先前受訪表示，在疫情動盪下，電子書閱讀的趨勢不減反增，帶動整體業績成長。電子書2021年全年購買金額與購買數量皆較2020年成長，去年整體電子書營收年增5成。（編輯：郭無患）1110119

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