電商業者防疫 樂天市場重啟滾動式上班

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（中央社記者吳家豪台北19日電）繼momo富邦媒、蝦皮購物啟動分流上班後，台灣樂天市場今天也宣布重啟滾動式上班模式。

台灣樂天市場發布新聞稿說明，自中央流行疫情指揮中心開放COVID-19（2019冠狀病毒疾病）公費疫苗預約平臺以來，即鼓勵員工施打疫苗，並提供「有薪疫苗接種假」，每一劑皆可以申請。

截至目前為止，樂天市場全體員工完成第二劑接種的比例達96.4%，平均年齡約33歲；近日更鼓勵員工施打第三劑，提升保護力。

樂天市場指出，2021年曾啟動99%員工居家上班，每名員工幾乎都具備臨時居家工作的配備。目前除了新進員工或工讀生需要重新安排之外，每名員工可以因應中央公布疫情情況，隨時啟動居家工作。

樂天市場說，自疫情爆發以來，樂天市場一直秉持著最嚴謹以及超前部署的態度，要求員工全程戴口罩、勤洗手、量體溫等，並提供大量酒精口罩供員工取用。在人才徵選部分則採取滾動式面試，視求職者需求，隨時啟動視訊面試。

其他電商業者方面，momo富邦媒因應疫情升溫、考量員工健康安全，已於18日啟動分組分流居家辦公，以降低辦公室群聚風險，平台營運不受影響。

蝦皮購物從今天起進行辦公室居家分流政策，減少辦公室內人數，以降低群聚風險。

蝦皮購物表示，內部也將嚴守各項辦公室防疫措施，包括全日配戴口罩、限制外來訪客拜訪與定期體溫量測等，並將持續關注疫情狀態，即時採取相關措施，以維護全體員工健康安全。（編輯：郭無患）1110119