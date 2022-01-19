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市場憂心聯準會升息打通膨 亞股多收跌

2022/1/19 18:44
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（中央社香港19日綜合外電報導）美股面臨沈重賣壓後，市場日益擔心美國聯邦準備理事會（Fed）藉由升息打擊通膨升溫的計畫，使得亞股今天再次受到衝擊。

2021年初至今物價攀漲，迫使世界各國央行開始縮減疫情爆發時推出的龐大財政刺激規模，不少央行警告若不採取行動，通膨可能會失控。

英國央行英格蘭銀行在內的數國財金首長已採取行動，但聯準會仍是各界主要關注焦點。聯準會直到現在未升息。聯準會官員目前正在縮減購債規模，計畫3月升息。

儘管聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）曾表示，將謹慎行事，並留意不會危及經濟復甦，但外界仍擔心聯準會恐必須採取比原先預期更激烈的手段，讓升至40年高點的通膨降溫。

部分評論員預測聯準會3月升息50個基點，這將是2000年以來首次如此大規模升息。他們原先預期升息25個基點。

東京股市今天收跌2.8%，主要受權值股索尼公司（Sony）和豐田汽車（Toyota）股價重挫拖累。

雪梨、首爾、新加坡、威靈頓、台北、上海、馬尼拉和雅加達股市皆收跌。

港股恆生指數收盤微漲0.06%，主因中國央行中國人民銀行暗示將祭出新經濟刺激措施。人行17日降息，為疫情爆發以來首見。（譯者：陳昱婷/核稿：劉淑琴）1110119

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