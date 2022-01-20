台股基金總規模逼近兆元大關 首度超越債券

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（中央社記者韓婷婷台北20日電）台股熱潮延燒，帶動熱錢湧入台股主動式基金及ETF，統計2021年12月總規模成長到新台幣9978億元，直逼1兆元大關，並首度超越境內外高收益債券基金的9563億元，兩類基金首見黃金交叉。

法人表示，2021年台股表現亮麗，全年指數大漲3486點，收在18218點，漲幅逾23.6%，連續3年交出雙位數漲幅，連帶讓股市投資成為「全民運動」，台股基金和ETF跟著熱，推升台股基金規模迭創新高。

根據投信投顧公會統計，去年10月台股基金總規模突破9000億元後，短短兩個月又激增近千億元的規模，在去年12月總規模來到9978億元，續創新高，即將挑戰1兆元的關卡。

從數據觀察，法人指出，國人資金湧台股，減少對債券基金的投資，去年12月台股基金總規模也首度超越境內外高收債基金的規模，兩類基金出現「黃金交叉」，反映出國人買基金的風向已經轉變，台股基金躍為國人投資的主要選擇。

進一步分析，台股基金這波成長最大動力來自ETF的買氣高漲，包括高股息和新募集ETF等都吸引投資人追捧，伴隨台股走多，基金淨值上漲，規模向上提升。其中，元大投信台股主動式基金及台股ETF規模去年合計增加1154億元，來到4520億元新高水準。

瀚亞投資指出，2021年超過8成台股基金績效表現勝過大盤，看好主動型操作優勢可望在2022年延續。但投資市場高低點難預測，與其猜測市場方向，不如利用定期定額的方式，不間斷地參與台股投資機會。

展望後市，元大投信指出，美國加速緊縮貨幣政策，雖加劇短期股市波動，但台灣半導體產業景氣正向，晶圓代工龍頭宣布加碼資本支出，今年營運展望不淡，為產業前景帶來動能，台股基金熱度的延續值得期待。

瀚亞外銷基金經理人姚宗宏表示，受到美國聯準會升息可能提早的影響，市場資金快速挪移，加上電子業進入第1季庫存調整週期且基期相對高等因素，原先表現較佳的成長型類股面臨壓力。預計農曆年過後，待美國升息動作相對明朗，加上內外資回籠，已修正過的電子成長股可望重返主流盤面。（編輯：張良知）1110120