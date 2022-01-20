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jpp-KY轉投資泰國電動機車租賃 攻換電充電樁整合

2022/1/20 16:54
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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）機構件供應商經寶精密jpp-KY今天宣布，與泰國機車製造商Newsomthai合資成立的控股公司I-Motor，轉投資泰國Banchak子公司Winnonie約20%股權，布局電動機車租賃、換電站、充電樁等整合服務。

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jpp-KY今天發出新聞稿指出，Banchak目前是泰國第三大油品商（第一大是泰國石油PTT，第二大是PTG），Winnonie是Banchak成立的子公司，主要經營項目提供電動機車租賃、換電站、充電樁等整合服務，客戶主要為泰國當地物流配送、計程機車、一般公司等用戶，在泰國已有相當市占率。

jpp-KY去年10月下旬轉投資I-MOTOR，配合泰國能源部成立泰國自製電動機車聯盟，由經寶代工設計製造電動機車的換電站及充電樁，提供企業客戶整套的解決方案，配合泰國當地政府的能源發展政策，現階段以類公部門單位（例如郵局、宅配、貨運、租賃）等業者為主要銷售對象。（編輯：康世人）1110120

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