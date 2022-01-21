仁寶：平鎮廠1/22局部復工 今年加薪拚逐季成長

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（中央社記者吳家豪台北21日電）筆電代工廠仁寶平鎮廠因員工確診停工7天，總經理翁宗斌今天說，預計22日開始局部復工，最快下週完整復工；今年仁寶有加薪計畫，營運方面力拚逐季成長，推估PC出貨將年增個位數百分比。

翁宗斌出席線上媒體交流會表示，仁寶平鎮廠員工總共隔離近90人，除了確診情侶檔的女性稍微有流鼻涕，其餘人員身體狀況都正常。平鎮廠預計明天開始局部復工，真正完整復工要等到下週，整體狀況都往好的方向發展。

因應通膨及半導體人才磁吸效應，翁宗斌透露，仁寶今年也有加薪計畫，像台積電、聯發科等大廠都為了招募人才而加薪，仁寶不加薪可能會找不到人。

他強調，以往台灣產業都到中國大陸投資，現在因為疫情關係，很多投資回到國內，產生大量人才需求，因此仁寶薪水一定會調整，不過調幅很難說，有時調得不夠，還要「特調」。

展望今年營運，翁宗斌說，今年疫情發展仍不明朗，Omicron變種病毒傳染力太快，上半年要看到疫情完全解決很困難，隨著教育需求慢慢回復常態，市調機構對今年個人電腦（PC）市場預測兩極化，有的說會衰退，有的認為會成長4%到5%。對仁寶而言，PC和非PC事業都規劃會成長，預期PC出貨將年增個位數百分比。

翁宗斌表示，仁寶跟幾個PC大客戶談過，每個客戶都維持樂觀看法。今年第1季受到季節性因素影響，PC出貨可能季減，接下來有望逐季成長，第4季會是全年最高峰，推估上下半年出貨比重約45%比55%。

針對非PC事業布局，翁宗斌指出，今年穿戴裝置將全面性成長，整體而言仁寶經營策略會偏重毛利改善，比較成熟或毛利較低的產品不用價格跟別人競爭，並透過投資或併購策略，快速提升競爭力。

仁寶去年11月宣布將在北投士林科技園區新建集團營運總部大樓，預計2026年完工啟用。翁宗斌表示，除了北士科之外，仁寶也在台灣其他地方物色適合興建研發中心的地點，目前在北部找工程師有點難度，正在看台南、高雄等地是否有其他地方可以再蓋一棟研發大樓。

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針對原物料漲價和塞港帶來的影響，翁宗斌說，塞港主要因為缺工，碼頭找不到工人，卸貨很慢，這個問題短期內無解，仁寶當然有成本壓力，會想辦法跟客戶溝通解決問題。

海外擴廠方面，翁宗斌表示，仁寶對印度採取比較保守態度，當地工廠生產手機居多，但仁寶較少做手機。仁寶先前收購泰金寶位於美國印第安納州的工廠原本就有生意，今年會逐步貢獻營收，真正大幅貢獻要3年後，很多車用電子生意現在接了訂單，都要2到3年後才開始出貨。（編輯：黃國倫）1110121