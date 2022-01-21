凱美去年自結獲利倍增創歷年次高 每股賺8.63元

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）國巨集團成員凱美自結去年第4季稅後淨利新台幣1.81億元，是去年單季低點，每股稅後純益1.33元；去年全年自結稅後淨利11.73億元，大幅年增108%，創歷年次高，每股稅後純益8.63元。

凱美今天下午公布去年第4季及去年度自結合併財務報表，其中去年第4季自結合併營收17.36億元，雖較去年第3季21.39億元減少18.85%，仍創歷年同期新高，去年第4季自結合併營業利益1.57億元，營益率9.08%，較去年第3季13.15%減少4.07個百分點，是去年單季低點。

凱美去年第4季自結稅後獲利1.81億元，較去年第3季3.87億元減少53.2%，是去年單季低點，去年第4季每股基本純益1.33元，低於去年第3季EPS 2.85元。

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累計去年全年凱美自結合併營收77.15億元，較前年大增72.7%，主要是去年1月底凱美因帛漢及旺詮股權轉換案，去年累計營收排除帛漢並計入旺詮，去年自結合併營業利益9.47億元，營益率12.28%，較前年12.37%微減，去年自結稅後獲利11.73億元，較前年5.62億元大增108.4%，創歷年次高，去年自結每股基本純益8.63元，優於前年EPS 3.42元。

展望今年上半年，凱美日前表示，缺料、缺工及缺晶片，仍將持續影響未來兩季營收，不過在全球追求碳中和目標不變驅動下，由於電動車、充電樁與儲能都將大量使用凱美電容、風扇、電阻三大產品，在短期干擾因素逐步消除後，凱美營運將可步入長期成長趨勢。（編輯：黃國倫）1110121