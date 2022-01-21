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傳英特爾落腳俄亥俄州建廠 專家：不致威脅台積電

2022/1/21 18:41（1/21 19:12 更新）
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（中央社記者張建中新竹21日電）美國晶片大廠英特爾（Intel）傳出將斥資200億美元，在俄亥俄州建立新晶圓廠。台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真認為，英特爾擴大投資，短期內不致對台積電造成威脅。

劉佩真表示，英特爾原先打算在去年底宣布擴大歐、美投資計畫，可能因為跟美國及歐洲政府持續協商，才會遞延至今年敲定。

劉佩真說，英特爾無論在美國或歐洲擴大投資，都是可以預期。英特爾未來的營運模式、客戶訂單掌握度及先進製程技術進展，都是外界關注的焦點。

她表示，台積電今年資本支出金額將達400億至440億美元，比外界預期高很多，台積電未來3至5年應掌握大客戶訂單長約。

劉佩真說，英特爾如今還要仰賴台積電代工生產部分產品，未來在搶奪晶圓代工業務上，擁有哪些利基，客戶訂單掌握狀況，備受外界關注。英特爾擴大投資是否反而加重營運負擔，有待觀察。

劉佩真強調，台積電具有優異製造技術，先進製程良率高，且不與客戶競爭，這些都是英特爾難以具備的。半導體製造技術要靠累積，無法一步到位，預期英特爾擴大投資設廠，短期應不致對台積電造成威脅。（編輯：潘羿菁）1110121

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