光陽：今年換電站目標建置至2000座

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北21日電）機車廠光陽集團在全台建置Ionex 3.0換電站，截至21日已達1068站，董事長柯勝峯今天宣布，2022年要達成2000座換電站建置目標以及100個Ionex專賣店，Ionex 3.0門市與換電網絡正式進駐東台灣花蓮，拓展全台。

光陽集團（KYMCO）今天發布新聞稿表示，布建1000座Ionex 3.0換電站只是開端，KYMCO Ionex 3.0四款白牌電動機車全數到位，Ionex能源網絡與服務體系準備電力全開，今年將以「三向維度」布局全台，橫向從西部都會跨越中央山脈插旗東部，縱向由平地延伸至高山地區，更以「跳島戰略」瞄準台灣離島，布滿360度戰線，目標於今年底完成2000座換電站，更同步加速Ionex專賣店布局。

電動機車世代來臨，2022年初繼Gogoro宣布年底全台電池交換站將超越加油站的新目標，KYMCO今天也宣布目標將設定2000座換電站。

Gogoro自2015年從雙北開始布建換電站GoStation，截至2021年底約有2215座換電站，全台加油站約有2487站。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

光陽工業表示，從2021年開始加速Ionex 3.0換電站建置，第500座坐落台中秀泰生活站前店、第600座領先同業建置在台灣最高公路前往武嶺的上清境、第700座登陸離島金門、第800座在新竹開通、第900座在台南新營Ionex門市由市長黃偉哲見證啟動，第1000座於熱門觀光島嶼小琉球成功建設Ionex 3.0換電站。

柯勝峯宣布Ionex 3.0門市與換電網絡正式進駐東台灣花蓮，協力打造好山好水的花蓮低碳生活。此外，花蓮Ionex換電站目標設置30座，未來有機會結合南投武嶺路線換電站，讓車友翻越中央山脈來到花蓮。（編輯：張均懋）1110121