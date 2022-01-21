台電：需量反應措施實施多年 並非計畫性缺電

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（中央社記者曾智怡台北21日電）有關國民黨臉書將「計畫性減少用電措施」稱為計畫性缺電，台電今天再次澄清，相關措施已實施多年，是需量反應措施的一環，可調節電力負載尖峰，現在卻被抹黑成計畫性缺電，對台電並不公平。

針對外界關切需量反應措施與缺電有關，台電晚間發布新聞稿表示，需量反應措施自68年起推動，行之有年，而且是日本、韓國、美國、英國等各國電業普遍採行的作法。

台電強調，需量反應並非強制用戶限電，而是透過以電費扣減為誘因，讓用戶自由選擇參加；對用戶來說，有減少電費的誘因，對整體供電來說，則有強化移轉或減少夜尖峰用電的效益，與缺電無關。

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台電說明，台電公司自68年起推動需量反應措施引導用戶管理用電，起初先以「時間電價」機制作為措施，至76年時又擴大增訂「可停電力」方案，並於95年7月改為「計畫性減少用電措施」，台電後續也持續精進推動多元方案加強成效。

至於近期網傳「計畫性減少用電措施—彈性夜減型」公告，也是今年推出多元需量反應方案的一環，特色是讓用戶可以在夜晚尖峰時間，自由選擇抑低2、3或4個小時，並依時段差異給予不同電費回饋。為使用戶儘早熟悉方案內容配合調整用電行為，本方案提前自今年3月實施。（編輯：潘羿菁）1110121