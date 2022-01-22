永大擬出脫永彰持股 寶佳集團傳接手居最大股東

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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）電梯大廠永大將從24日至2月23日陸續出脫全數永彰機電持股，親近永大人士今天指出，寶佳集團將接手永大手上所有永彰持股，屆時寶佳集團對永彰持股比重將提升至42.47%，穩居第1大股東。

永大21日公告，董事會通過處分永彰機電股票，預計從24日起至2月23日止，陸續處分手上全數永彰1278萬5000股，每股交易價格估新台幣23.62元至28.875元，預計處分總金額3.02億元至3.69億元，預估處分利益5906萬元至1.26億元。

永大指出，實際金額待交易完成後公告，處分目的為充實營運資金。

永大原持有永彰股權比重約19.977%，親近永大人士今天向中央社記者表示，永大與大股東日立製作所換股合併下市後，永大未來朝向品牌高速電梯產品發展，這與永彰以汽車空調和車用電子產品的方向，已有差異，因此永大決定出脫永彰所有持股。

值得注意的是，寶佳集團淡出永大後，目標鎖定永彰，根據公開資訊，累計至去年7月底，寶佳集團旗下3大投資公司包括佳峻投資、和築投資、源通投資，已取得永彰1439萬5657股，持股比重達22.493%。

根據永彰公告和證券櫃檯買賣中心資料，去年5月24日和7月21日，市場投資人分別以盤後鉅額交易方式，交易永彰股票1273萬6000股和124萬3657股，共計交易1397萬9657股。

根據永彰年報資料，原先第1大股東日商Marelli Corporation持股就是1397萬9657股，占比約21.84%。親近永大人士指出，永彰的日商原始大股東去年7月底，已把手上所有持股交易給寶佳集團，因此在去年7月底之後，寶佳集團已是永彰第1大股東。

這名人士透露，此次永大擬全數出脫永彰持股，交易對象也是寶佳集團，預計2月23日永大全數出脫後，寶佳集團將再增加永彰持股，屆時持股比重將達42.47%，穩居永彰第1大股東。

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永彰於1987年5月由永大和日商Calsonic Kansei（後更名為Marelli Corporation）共同設立，根據年報資料，永彰主要產品包括汽車空調和車用電子產品，以及電力系統斷路器、工業機器人、變頻器、大型冰水機等機電產品。2020年台灣市場占營收比重約55.63%，中國大陸占比約16.06%，日本占25.62%。

法人指出，永彰在車用領域主要客戶包括裕隆日產、納智捷、中華汽車等；中國大陸東風日產、東風裕隆等；車用電子產品主要客戶為裕隆集團。根據年報，永彰在中國大陸惠州、武漢、襄陽、杭州、昆山等地設有營運據點。（編輯：黃國倫）1110122