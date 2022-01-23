美股摔加疫情 法人：台股牛年封關尋季線支撐看內資

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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）美股四大指數再挫，科技股尤其災情慘重，台股21日重挫318點，失守萬八大關。法人表示，美股震盪加劇、COVID-19疫情變數下，台股本週牛年封關尋求季線支撐，內資抱股過年意願將是觀察重點。

Netflix財報令市場失望，股價重挫拖累美科技股週五續挫，那斯達克指數進入修正，美股道瓊工業指數終場下跌450.02點，或1.30%，收在34265.37點。標準普爾500指數下跌84.79點，或1.89%，收在4397.94點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌385.10點，或2.72%，收在13768.92點。費城半導體指數下跌59.966點，或1.72%，收在3434.785點。

台股加權股價指數21日重挫318.98點，以17899.3點作收，不僅跌破萬八大關，更創1個月來收盤低點，回測季線17819點支撐。三大法人外資及陸資、自營商賣超，投信買超，合計賣超新台幣458.74億元，其中外資及陸資賣超400.35億元。

本土期貨法人指出，外資21日一舉倒賣400億元，爆量摜破萬八，加上近期國際股市殺聲隆隆，台股短期不排除向下回測季線壓力。

安聯投信表示，近期新一波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，Omicron變異株高傳染性讓市場擔憂供應鏈短缺問題難解，通膨壓力大增；利率期貨顯示市場預估美國聯準會（Fed）將加速貨幣政策正常化，升息幅度增加外，市場也預期Fed將同步啟動量化緊縮（QT），不確定因素造成金融市場波動加劇。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，美股走勢震盪加劇，台股與美股具有高連動性，許多供應鏈也與美國科技大廠相關。

從各類股來看，葉獻文分析，傳產指數相對弱勢，包括鋼鐵、塑膠、電機機電、紡織、水泥等傳產類股，21日收盤跌破年線位置，電子指數回落至月線與季線之間，僅金融股力守月線之上。

台股26日牛年封關將屆，本週重量級電子權值股法人說明會連發，包括晶圓代工聯電和力積電、手機晶片設計大廠聯發科、記憶體廠旺宏和南亞科等，對上半年展望，牽動電子股在台股虎年農曆春節後開紅盤的表現。

本週重量級美科技公司包括IBM、微軟（Microsoft）、英特爾（Intel）、蘋果（Apple）等，也將陸續公布去年第4季財報，牽動美科技股指數表現。

展望台股後市，安聯投信台股團隊表示，基本面、企業獲利面並未有特別變化，台股震盪修正主要還是投資人對美Fed升息及縮表步調的不確定感，影響短期投資偏好及資金流向。

葉獻文預期，牛年封關進入倒數，台股整體買盤意願降溫，台股本週將尋求季線支撐，內資偏好的櫃買OTC指數走勢，將是觀察重點之一。

他分析，由於對台股具影響性的美股科技龍頭財報與美國聯準會公開市場操作委員會（FOMC）會議，均集中在台股農曆春節休市期間公布，近期又有美國反壟斷法干擾投資信心，預期將影響內資抱股過年意願。

葉獻文指出，投資人若有意抱股過年，押寶虎年紅盤行情，可留意具有抗波動特性的高現金殖利率個股，若看好年後開紅盤，投資人可布局與指數相關的龍頭權值股。

安聯投信台股團隊表示，觀察歷史資料，農曆封關前及開市後，台股指數漲多跌少，投資人可檢視基本面，聚焦展望明確的成長股，選股不選市；安聯科技基金經理人廖哲宏建議，可留意人工智慧（AI）、車用電子、高速傳輸及雲端等長期結構性成長趨勢的投資機會。（編輯：楊蘭軒）1110123