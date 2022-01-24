日立砸246億元收購永大 投審會通過

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者梁珮綺、謝方娪台北24日電）經濟部投審會今天通過6件重大投資案，其中，又以日立以新台幣246.7億元併購永大機電，以及台北富邦銀行以60億元赴韓國從事金融服務最受矚目。

經濟部投資審議委員會今天召開第1209次委員會議，會中核准及備查6件重大投資案件，共有2件僑外投資、1件陸資投資、1件對外投資及2件對中國大陸投資。

僑外投資部分，日立製作所（HITACHI, LTD.）以新台幣246億7308萬4363元取得永大機電工業有限公司3億7900萬2832股（實行後持股100%），主要從事箱型電梯及電動手扶梯銷售及服務。

去年9月永大電機董事會決議，將與大股東日立集團進行股份轉換，日立以每股65.1元完全收購永大，去年11月永大召開股東臨時會通過股份轉換併購案，成為日立持股100%子公司，如今投審會通過日立斥資246億元取得永大股權案。

對外投資部分，台北富邦商業銀行以2520億韓元（約新台幣60億元）受讓取得韓國Hyundai Card Co., Ltd. 10%股權，從事經營提供信用卡、借記卡、租賃和分期付款及現金墊款和貸款等金融服務業務。

富邦金2015年首度跨足韓國市場，是由旗下富邦人壽參股韓國現代人壽48%股權，並在2018年9月提高持股至62%，正式取得韓國現代人壽控制權並將公司更名為富邦現代人壽。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

富邦金布局海外腳步未歇，去年8月重訊代旗下北富銀、富邦人壽公告投資Hyundai Card Co., Ltd.，如今獲投審會通過取得10%股權，也顯示富邦金看好韓國市場潛力。

另外，投審會也通過南亞電路板以7100萬美元間接增資大陸南亞公司案，從事經營生產印刷電路板與IC載板業務，以及穩懋半導體以2000萬美元間接增資大陸江蘇全穩康源農業發展有限公司，增資款將用於擴充養豬廠。（編輯：潘羿菁）1110124