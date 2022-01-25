原料行情回升 豐興：鋼筋採購力道強勁

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（中央社記者蔡芃敏台北25日電）豐興鋼鐵指出，在原料行情、需求回升下，鋼筋近期採購力道強勁；條線則因下游水位庫存高，估首季出貨動能趨緩。展望後市，豐興看法審慎樂觀，估計今年鋼市第2季表現將優於首季。

豐興今天召開線上法說會，公布去年營收新台幣383.6億元，年增41%，營業毛利56.39億元，毛利率15%，本期淨利40.42億元，每股稅後盈餘（EPS）約6.95元、年增54%，寫下歷史新高。觀察各產品，條線銷售表現亮眼，營收來到135.91億元，年增幅高達99%，型鋼約82億元、年增37%，鋼筋至165.39億元，較2020年成長14%。

豐興主管說明，歷經2019年、2020年市場低迷，條線產品去年買盤歸隊，下游積極回補庫存；由於豐興轉向高毛利的型鋼跟棒線，產品組合改變下，致鋼筋去年銷售量年減3%，但銷售額則年增逾一成。

根據世界鋼鐵協會預測，今年全球鋼鐵量將較去年成長2.2%、至18.96億噸。豐興主管表示，市場認為全球今年鋼鐵供需仍維持正向，且廢鋼、鐵礦石等原料行情一甩去年第4季疲弱走勢，近期報價止跌回升。

他說，鋼筋因原料行情回升，下游近3週採購力道相當強勁。條線第一季出貨動能趨緩，主要因下游客戶受港口塞港影響，成品無法出貨，加上目前庫存高，採購動能較弱。整體而言，在原料行情支撐、需求回升下，今年鋼市第2季表現將優於首季，豐興看法審慎樂觀。

豐興將在2月底前公告股利政策，過往配發現金率約在7至9成，配發率有望維持相當水準。

此外，因應碳中和趨勢，豐興已啟動因應措施。豐興主管表示，已針對廠房屋頂設置太陽光板，即將簽約。此外，豐興也從製程、原物料方面著手，每一季均會追蹤、盤點碳足跡等資訊。（編輯：黃國倫）1110125