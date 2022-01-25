聯電去年獲利衝557.8億元創新高 每股純益4.57元
2022/1/25 18:20
（中央社記者張建中新竹25日電）晶圓代工廠聯電去年營運表現亮麗，營收與獲利同創歷史新高紀錄，歸屬母公司淨利達新台幣557.8億元，每股純益4.57元。
聯電下午舉行線上法人說明會，公布去年第4季營運結果。受惠客戶需求強勁，聯電第4季各晶圓廠產能持續滿載，季營收達591億元，季增5.7%，續創單季歷史新高。
隨著產品組合優化，聯電第4季毛利率達39.1%，較第3季上揚2.3個百分點，只是受業外收益縮水，第4季歸屬母公司淨利159.5億元，季減8.7%，每股純益約1.3元。
聯電去年營收與獲利同創歷史新高，總營收2130.11億元，年增20.5%，毛利率33.8%，上揚11.7個百分點，歸屬母公司淨利557.8億元，年增91.1%，每股純益4.57元。
聯電共同總經理王石表示，受惠5G、智慧物聯網和汽車晶片需求強勁，聯電去年28奈米製程業績成長達75%，強化了整體晶圓平均售價，並改善財務結構。
展望今年第1季，王石說，所有製程技術的需求依然強勁，第1季產能利用率將維持100%水準，晶圓出貨量將較去年第4季持平，產品平均售價將揚升5%，毛利率將約40%。
聯電去年資本支出金額約18億元，年增8成，今年將進一步達30億元，其中10%用於8吋廠，其餘90%用於12吋廠。（編輯：林淑媛）1110125
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