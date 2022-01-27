併安泰銀遭金管會否決 國票金：釋疑後再提申請

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（中央社記者蘇思云、吳佳蓉台北27日電）金管會今天宣布否准國票金併購安泰銀案，國票金對此回應，將積極跟金管會溝通，等相關疑慮釋疑後，再向金管會提出申請。

金管會今天投下震撼彈，宣布否准國票金控併購安泰銀行一案，主要考量公司董事和股東支持度不夠，且後來牽涉訴訟，審酌若國票金併安泰銀，對安泰銀健全經營、財務健全等都有疑慮。不過，如果改善相關疑慮後，國票金還是可以再提申請。

國票金今晚發布聲明，接獲金管會來函，對於國票金申請以股份轉換方式，取得安泰商業銀行100%股份一案，有疑慮因此緩議。國票金表示，將積極跟金管會溝通，待相關疑慮釋疑後，再向金管會提出申請。

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安泰銀今天也2點回應，第一，銀行營運正常，不論有無此股份轉換案，都不受影響；第二，未來銀行仍將致力追求股東、客戶及員工的最佳權益，這點並不會改變。

國票金去年10月14日召開董事會，宣布以現金與甲種特別股方式，通過安泰銀行股份轉換案，也在去年12月2日舉行股東臨時會通過併購案。不過，後續國票金大股東之一的耐斯集團質疑併購程序有瑕疵，也有股東向智慧財產及商業法院提出訴訟，請求確認10月14日董事會無效等。（編輯：潘羿菁）1110127