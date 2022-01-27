金管會盯比特幣ATM洗錢防制 全台24處僅1家完成法遵

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北27日電）虛擬通貨業納管洗錢防制，金管會今天公布首波審核結果，16家提出洗錢防制法遵聲明的業者只有3家通過，檢視24個BTM據點，更僅1家業者完成法遵，若未在期限內改善，金管會最高處千萬罰鍰。

金管會銀行局長莊琇媛今天在例行記者會公布已完成洗錢防制法遵聲明的虛擬通貨平台業者名單，16家提交法遵聲明的業者中，共有3家審核通過，包含現代財富科技有限公司、王牌數位創新股份有限公司、跨鏈科技股份有限公司，其他13家必須在2月中旬前補正。

莊琇媛強調，完成洗錢防制法遵聲明的虛擬通貨業者，代表業者負有執行「洗錢防制法」及「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」所定防制洗錢措施的義務，但不代表業者從事的虛擬通貨活動經過金管會給予核准或任何形式的認可。

台灣街頭出現24個比特幣自動販賣機（BTM）據點，金管會身為虛擬通貨業的洗錢防制主管機關，日前已訪查台北、桃園及台中部分BTM據點，確定有7個據點確實設立交易機台，設立機台的業者中，僅有1家是已經完成洗錢防制法遵聲明的業者、即現代財富科技有限公司。

莊琇媛直言，多數機台都無法確定負責人，必須和法務部或檢調等單位合作，取得負責人資料才有辦法通知業者提出法遵聲明；在此也呼籲業者主動提出洗錢防制法遵聲明，若未提出法遵聲明卻持續提供BTM機台服務，且未在期限內改善，金管會將可處新台幣50萬元以上、1000萬元以下罰鍰。

同時，金管會已發函給銀行，要求和客戶建立業務關係及後續交易監控時，應辨識客戶是否為虛擬通貨平台業者及是否已向金管會完成洗錢防制法遵聲明，以執行強化防制洗錢相關措施；若平台業者拒絕提供審核客戶身分措施相關文件，銀行應依法或依契約婉拒建立業務關係或交易。（編輯：趙蔚蘭）1110127