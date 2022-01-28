Fed即將結束超寬鬆貨幣政策 亞股走勢分歧

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（中央社香港28日綜合外電報導）亞洲股市今天走勢分歧，對全球投資人而言本週大致慘賠，主因美國聯邦準備理事會（Fed）預告超寬鬆政策即將結束，時間較一些人預期得快。

俄羅斯和西方國家之間因為烏克蘭危機，緊張局勢升溫，為交易所增添焦躁不安的情緒，這個月的拋售狂潮使全球股市市值蒸發高達約7兆美元。

儘管近期的數據顯示，各國重新開放後經濟漸漸好轉，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情威脅減弱，評論家仍警告，由於聯準會收緊政策，近幾個月來的波動走勢恐將在近期持續。

為了對抗飆上40年高點的通膨率，聯準會近幾週採取較為鷹派的作為，像是升息和減縮手中龐大持債。

聯準會官員計劃於3月升息，但投資人目前正就將升息多少、以及之後還會升息幾次爭辯不休。有些分析師認為，一次會升息50個基點（兩碼）。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）本週表示，去年成長速度創1980年代以來最快的美國經濟，已為貨幣政策開始收緊做好準備。

東京和雪梨股市都上漲逾2%，首爾和曼谷股市也都收漲。

但香港和上海股市均下跌1%，新加坡、威靈頓和馬尼拉股市全都收黑。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110128