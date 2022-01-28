金牛年新台幣強升2.02% 展望虎年走勢看3指標

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（中央社記者潘姿羽台北28日電）新台幣匯率牛年封關收在27.828元，金牛年累計升值2.02%，已是連3年升值，專家分析，春節連假期間，國際股市、美國經濟數據等3大指標，將左右金虎年台幣紅盤日走勢。

回顧牛年新台幣匯率變化，開年之初還在28.3元價位，不過靠著出口商賺進大筆鈔票，台股持續上攻、吸引內外資追捧等兩大因素，4月下旬台幣收盤價正式升破28元大關，下半年則在美元轉強情況下，呈現偏升整理。

匯銀人士分析，其實去年下半年美元指數就已擺脫弱勢格局，從90一路攀高到96、97的水準，但新台幣實在太強、走自己的路，前陣子更因熱錢湧入台股，頻繁上演股匯雙漲戲碼，步步向27.5元的重要關卡進逼，央行不得不出手穩匯；直到近期美國聯準會放鷹、國際股市動盪，台幣升勢才告一段落。

展望虎年台幣紅盤日走勢，外匯專家李其展指出，可以觀察3個重點，一是封關期間的國際股市表現，如果國際股市往下，不只台股面臨修正壓力，新台幣匯率也會受影響。

第二，美國聯準會釋出鷹派訊息後，這段期間的經濟數據表現如何十分關鍵。李其展表示，若美國下週公布的就業數據大好，支持聯準會加速升息，將使台幣表現受抑制。

第三是美元指數是否持續表態，聯準會釋出很快升息的訊號後，美元指數已經突破97大關，如果後面繼續衝向98、99，台幣勢必浮現修正壓力。

李其展表示，過去一年新台幣強勢格局的關鍵在於出口強、台股也強，新的一年外需依舊旺盛，雖然基期墊高將使出口成長率趨緩，廠商收到的美元還是很可觀，為台幣提供支撐力道；至於台股，就得觀察封關期間的國際股市變化，若持續向下破底，也很難期待台股續漲。

綜合各項因素，李其展認為今年上半年新台幣匯率區間將落在27.5元至28.1元之間，在國際局勢更為明朗之前，可能需要整理一段時間。（編輯：林淑媛）1110128