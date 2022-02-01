虎年理財新氣象 創造個人定時定額微笑曲線

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（中央社記者韓婷婷台北1日電）不少年輕人想理財，除了資金有限外，卻不知應該如何下手。投信投顧公會理事長張錫、券商公會理事長賀鳴珩都建議，最簡單方式就是不管高低點，定期定額長期投資，創造自己的微笑曲線。

迎接農曆虎年，無論是內心渴望去達成的夢想，或者是退休金，都需要從小額、年輕就開始慢慢累積。投資人不妨考慮及早將年終獎金與紅包著手規劃，才能在多種變動因素的投資環境下，發揮虎年虎虎生風的氣勢，成功累積一桶夢想基金。

張錫說，投資就是買低賣高，賺取差價，可是最難的就是不知道什麼是高點、什麼是低點，因為我們都沒有水晶球；定時定額微笑曲線法就是平均成本法，基本上不用去預測市場高低點，也不用考慮進場點；之所以叫「微笑曲線法」是因為每次都賺錢，所以很開心。

他解釋，定期定額投資基金是採平均成本投資法，藉由每次投資固定金額，長期下來可以發揮降低買進成本的效益，有效降低投資風險。

張錫舉例，當你進場時是10元，歷經市場下跌，可能剩下8元、或跌到6元；當市場再回到10元的時侯，你的平均成本就剩下7.66元，這時候報酬就超過2成了。

舉一個實際例子，張錫說，2008年金融海嘯前520的時候指數在9300點，金融海嘯後2009年的520剩6700點，大盤跌了28%，同時間基金報酬也大概跌了2成，沒有比較厲害；可是若用定時定額反而賺了2成，表現勝過大盤及單筆投資，亦即，基本上就算你遇到一個很大的空頭，金融海嘯還是可以賺錢。

再看過去歷史，從1991年到最近，台灣有經過8個股票大循環，其中跌幅最深的一次從2000年到2002年，指數8777點跌到6167點，24個月的時間大盤跌了30%，如果定期定額投資報酬仍有12%；另一次下跌發生在2007年，43個月期間指數下跌6%，定期定額報酬率是34%；其它6次循環指數漲幅在1%至54%不等，報酬率則在24%至63%。

張錫表示，定期定額長期投資的基本概念就是要分散投資，做時間分散，也不用煩惱進場點，是最簡單的方法；不需要很多錢，一次1000元或5000元都可以投資。他指出，利用複利累積效果長期可觀，其實以現在低利率的環境是個非常好的投資方法，適合年輕人。

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賀鳴珩則認為，以目前的低利率環境趨勢，要退休就要買台股。他建議，民眾除了雇主提撥的6%，應思考其餘 94%的理財配置；除了必要的房貸、房租、保障型保單外，應提高投資股票的比重，以獲取長期較高的報酬率，滿足退休生活所必須的資金。

根據證交所統計，2021年存股市場持續擴大，2021年元月整體台股市場的定期存股成交金額為新台幣25.5億元，去年11月單月已成長至39.9億元，短短11個月內增幅達56.5%。（編輯：張良知）1110201