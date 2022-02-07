jpp-KY攻元宇宙雲端建設商機 規劃電動機車新產線

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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）機構件供應商經寶精密jpp-KY今年可受惠元宇宙雲端基礎建設效應，新客戶產品估第4季開始生產，並規劃建置電動機車新產線，合作布局洽談中。

jpp-KY於6日公布1月自結合併營收新台幣1.23億元，較去年同期1.2億元成長2.08%。jpp-KY今天新聞稿指出，新台幣匯率相對強勢，若轉換泰銖當月營收達到1.47億元，年增將近16%，創在泰國設廠以來歷史新高。

展望今年，jpp-KY指出，元宇宙興起讓各家國際大廠擴大布建雲端基礎建設，原有伺服器產品暢旺，新客戶產品有機會在第4季開始生產。

另外在航太機構件，jpp-KY表示，稼動率今年開春回到約7成水準，受COVID-19疫情影響暫緩的NADCAP航太熱處理認證，有機會在下半年重啟，jpp-KY也透過子公司Wefly入股泰航飛行訓練中心，鎖定航空維修及改裝市場。

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在電動機車布局，jpp-KY指出，短期還不會量產，但已積極規劃建置新產線，並洽談合作布局，預期電動機車將成為航太、通訊伺服器之後的主力產品。

jpp-KY與泰國機車製造商NST合資成立Imotor集團，去年發表第一台泰國國產電動機車Vapor，今年1月20日發布投資泰國能源巨頭Banchak旗下電動機車租賃平台及換電站子公司Winnonie，攜手Bancahk搶攻泰國機車節能商機。（編輯：楊凱翔）1110207