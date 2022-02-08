轉帳不再跑ATM 春節連假行動支付成主流

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北8日電）中央銀行今天公布春節連假期間跨行清算資金暨大眾提款與轉帳情形，發現行動支付已經蔚為潮流，在新台幣2417億元的轉帳金額中，以行動銀行為通路者占比高達6成，已成為主流趨勢。

央行今天發布新聞稿指出，春節連假期間，跨行交易共計2123億元，其中ATM跨行提款計692億元，跨行轉帳（包括實體ATM、行動銀行及網路銀行）共1431億元；其中跨行提款占全部跨行交易金額比重33%，逐年降低，顯示跨行提領現金的占比有下降趨勢。

進一步觀察民眾轉帳習慣，可以發現行動支付確實成為大趨勢。今年春節連假期間，自行加上跨行的轉帳金額合計達2417億元；轉帳有實體ATM、網路銀行及行動銀行等3種通路，交易金額分別為357億元、541億元及1519億元，其中行動銀行占比6成，顯示大眾使用行動支付的接受度提高。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「行動支付是不可避免的趨勢」，央行官員直言，民眾對於行動支付的偏好度、使用率都有提高，這會是未來的主流趨勢，央行也將持續蒐集民眾自、跨行的交易情形，以掌握整體支付樣貌。

另外，央行也提供111春節連假期間金融機構留存清算資金的資料，今年春節前最後1個營業日，全體金融機構留存清算資金4014億元，較110年成長29%；央行官員解釋，為了確保春節9天連假期間，跨行提款及轉帳交易順暢運作，央行每年都會請財金公司促請各金融機構在跨行清算專戶留存足夠的清算資金，以應民眾跨行交易的需要。（編輯：趙蔚蘭）1110208