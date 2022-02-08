群光及群電元月營收雙創歷年同期新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北8日電）群光集團旗下群光電子及群光電能今天公布1月營收分別為新台幣99.3億元及36.23億元，均創下同期歷史新高紀錄。主要受惠於商用及電競筆電（NB）、AI攝影機、伺服器等產品動能挹注。

電腦週邊零組件廠群光電子1月自結合併營收99.3億元，年增7.8%，已連續5個月超越90億元，為歷史第三高。

群光表示，疫情仍未休止，商用NB需求居高不下，帶動群光的高單價發光鍵盤、影像模組與電源供應器的需求。在AI攝影機方面，去年因半導體嚴重缺料，因此無法全面滿足顧客需求，今年群光已加速分散料源，料況較去年改善，因此將加速趕工出貨給客戶，預期在商用NB與AI攝影機的加持下，群光第一季應可交出雙位數年成長的好成績。

展望今年，群光預期影像加電腦週邊產品成長動能齊備，今年營收可望維持雙位數成長。其中AI攝影機將成為今年營收成長的最強推手，成長幅度將居所有產品之冠，高達2成。新產品除了智慧家庭影像產品外，今年將繼續擴增車用、商用、醫療用與元宇宙的產品應用，今年的駕駛監測系統、視訊會議影像系統、商用監測系統、拋棄式內視鏡以及VR、AR等產品，均可增加新的客戶。

此外，今年NB主力需求仍在商用NB、電競與2-in-1裝置等產品，鍵盤營收成長可望再創雙位數成長。

電源相關零組件廠群電2022年1月自結合併營收36.23億元，月增10.8%，年增0.1%，同樣改寫同期歷史新高。

群電表示，雖然進入傳統淡季，但是商用筆電、電競筆電產品仍見強勁支撐，加上4000瓦伺服器電源和衛星通訊電源等新產品挹注，帶動營運淡季不淡，預期今年第一季營收僅微幅季減，但可望優於去年同期。

群電表示，疫情已進入第3年，雖然半導體料況維持緊張，但市場走勢可望逐漸回歸正常季節性，預期接下來幾個月公司營收年成長將加速，營運更可望逐季攻高。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

在成長動能方面，群電預期高毛利的雲端智能應用還是今年的成長主力，電競筆電電源去年營收成長近5成，預期今年仍維持雙位數的年增表現；耕耘已久的伺服器電源已新增多家中系、美系客戶，今年將進入開花結果階段；衛星通訊電源則將逐季放量，今年可望呈現爆發式的成長。

新產品方面，群電指出，氮化鎵（Gallium Nitride，GaN） Type-C筆電電源已獲一線客戶陸續導入，預期未來2至3年可望開啟新一波的Type-C筆電電源升級。同時將持續布局高瓦或高值的產品，期望在多元化的成長動能帶動下，2022年營收及獲利再創高峰。（編輯：黃國倫）1110208