鏡電視案NCC委員提四大疑慮 籲檢討新聞台政策

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（中央社記者蘇思云台北8日電）NCC許可鏡電視申設案，反對該案的兩名NCC委員王維菁、林麗雲今天提出四大疑慮，新聞台審查不應淪為作文大賽，並呼籲檢討現行新聞台申設、評鑑制度等政策，研析更公開透明的進退場機制。

精鏡傳媒2019年底向國家通訊傳播委員會（NCC）遞件申請鏡電視新聞台，鏡電視過程中多次補件，後來在2021年5月初重新送出新版營運計畫書，把原本董事長裴偉換成前大眾銀董事長陳建平，歷時兩年多審查，NCC在今年1月19日史無前例祭出多項負擔與附款，許可鏡電視申設案，成為台灣近10年首家取得新聞台執照者。

NCC委員王維菁、林麗雲今天發出鏡電視案不同意見書，長達14頁，並公告在NCC網站上，不同意見書指出對鏡電視許可案的四大疑慮，更呼籲NCC應該檢討新聞台政策。

第一，鏡電視規劃的新聞台營運態樣已達市場飽和，無助於視聽多元化，反恐導致惡性競爭、降低新聞品質。第二，鏡電視申請頻道定位不明、目標觀眾不清楚，難謂對電視新聞產業有正面影響。申請人雖標榜是「民間公共媒體」，但本質上仍是私有商業新聞台，很難說跟現有新聞台有差異。

第三，鏡電視資金與執行能力，難謂可實現營運計畫，財務規劃過度樂觀，營運計畫書預計第7年可損益兩平，且提到2027年後政府標案占頻道整體營收近25%，將有害新聞獨立性。第四，鏡電視實質控制人隱晦不明，公司治理有潛在風險。前董事長裴偉長期從事新聞工作，並持有一成股份，難謂無爭議。

不同意見書更特別提到對NCC現有衛星廣播新聞頻道申設制度的缺失與建議，委員認為，產業發展等並未納入評分表格，現行審查流程，只對個案申請書及營運計畫書進行審查，新聞頻道申設審查淪為作文評分比賽，重新送審也毫無條件限制。

兩名委員主張，NCC應正視對維護媒體產業市場秩序無可迴避的責任，盡力建構合宜的市場結構管制模式。首先，應定期提出台灣電視新聞市場結構與多元性分析報告，檢討台灣電視新聞頻道數量與競爭結構的較適規模，維持可運作競爭的最適規模，作為浮動式檢討總量管制的基礎。

委員表示，應研析頻道執照持有者應有哪些社會責任，在申設流程除了消極的資格要求外，應該也要對傳播生態發揮積極正向的作用，維護視聽多元化等；再者，應修正制度性且合理可落實的退場機制，包括檢討現行評鑑、換照機制的實質效能，研析更公開透明的頻道評鑑換照及進退場機制，建立評鑑指標與得分，公開評鑑結果，促進社會參與並達到社會共管。（編輯：蘇志宗）1110208