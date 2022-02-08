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疫情9/300

勤業眾信員工確診 擴大要求台北所全體員工檢測

2022/2/8 21:25
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（中央社記者謝方娪台北8日電）新北市板橋區今天有一家4口確診COVID-19，其中小女兒在台北市信義區勤業眾信會計師事務所上班，勤業眾信晚間表示，為提高防疫規格並降低風險疑慮，將擴大台北所全體員工檢測。

勤業眾信聯合會計師事務所（Deloitte）今天下午證實有員工確診，由於確診員工曾因業務需求於2月5日、2月6日以及2月7日返回台北所辦公室，與組內員工短暫接觸，勤業眾信台北所辦公室今天已要求全體員工返家工作，並進行各樓層全面消毒。

勤業眾信晚間指出，為提高防疫規格並降低相關風險疑慮，今天下午至晚間持續與台北市政府衛生單位開會討論防疫措施，將擴大台北所全體員工檢測，要求員工至7大院區進行PCR檢測或全額補助員工進行快篩試劑檢測。

另勤業眾信台北所全體員工自今天起至2月13日居家辦公，2月14日返工前PCR或快篩檢測屬陰性才得以進入事務所或外勤，且2月14日前須再完成一次快篩，以確保排除潛伏期疑慮。

勤業眾信表示，已遵照衛生機關指示，以更高規格執行防疫作為，確實維護客戶、員工及其家人的健康與安全。（編輯：趙蔚蘭）1110208

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