產能擴充出貨增 世界先進1月營收年增5成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）晶圓代工廠世界先進自結1月合併營收新台幣41.79億元，較去年12月46.04億元減少9.23%，比去年同期27.8億元增加50.33%。

世界先進表示，1月營收大幅年增，主要是產能擴充使出貨量增加，以及較佳的產品組合。世界先進將於11日下午舉行線上法人說明會，公布去年第4季財務結果並展望今年第1季營運。

觀察8吋晶圓供應狀況，歐系外資法人指出，今年8吋晶圓供應仍將持續吃緊，預估到今年底，世界先進的平均銷售價格（ASP）可望再提高8%，今年世界先進產能可增加約9%，預期今年世界先進毛利率可站上47%，不過預估到2023年，8吋晶圓供應吃緊的狀況將會舒緩。

由於8吋晶圓產能供應吃緊，法人預期，世界先進不排除增加12吋晶圓成熟製程產能。

展望今年營運，法人預估，世界先進今年業績可超過新台幣560億元，年增27%至28%、再創歷史新高可期，稅後淨利估超過165億元，較去年估117億元成長超過4成，續創歷史新高，每股純益目標超過10元，優於去年EPS估逼近7.2元。（編輯：郭無患）1110209