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譜瑞-KY去年每股賺66.29元 今年第1季營收看增9%

2022/2/9 18:25
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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）譜瑞-KY去年營運表現亮麗，營收與獲利同創歷史新高，賺進超過6個股本，每股純益新台幣66.29元。譜瑞-KY預期，今年第1季營收將季減1%至季增9%。

高速傳輸介面晶片廠譜瑞-KY下午舉行線上法人說明會，公布去年第4季營運結果。受惠商用及電競筆記型電腦市場需求強勁，譜瑞-KY第4季營收達54.06億元，季增1.2%。

因去年第3季毛利率表現高於預期，譜瑞-KY第4季毛利率48.38%，較第3季滑落約0.7個百分點，連帶影響第4季稅後淨利14.63億元，季減1.49%，每股純益18.42元。

譜瑞-KY去年總營收199.94億元，年增30.85%，稅後淨利52.44億元，年增49.59%，營收與獲利同創歷史新高，每股純益66.29元。

展望未來，譜瑞-KY董事長趙捷表示，今年第1季商用筆記型電腦與平板電腦市場需求強勁，營運表現可望淡季不淡，季營收將約1.935億至2.125億美元，季減1%至季增9%，毛利率44.5%至48.5%。

趙捷說，目前市場需求健康，預期2022年營運表現將非常好。至於晶圓等製造成本增加，將與客戶討論，共同分擔增加的成本。（編輯：黃國倫）1110209

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