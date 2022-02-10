公股銀挺都更危老 北市金門街紀州樂章動工

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（中央社記者謝方娪台北10日電）公股挺都更危老再一樁，由政府政策性成立的泛公股事業金融都更公司辦理台北市中正區金門街「紀州樂章」危老重建案，今天正式舉辦開工動土儀式，預計在2024年初完工。

位於台北市中正區金門街的「紀州樂章」危老重建案，原是屋齡將近50年的3層樓公寓，緊鄰知名文化景點紀州庵，步行到古亭捷運站10分鐘，區位條件好，但由於房屋老舊，鋼筋裸露情形嚴重，居住品質及房價不佳，更有安全疑慮。

當地地主決定自行出資重建「紀州樂章」，由台灣金融聯合都市更新服務公司（金融都更公司）負責全案管理，華南銀行則提供地主信託與融資。金融都更公司表示，「紀州樂章」重建計畫2020年7月獲准，2021年4月領建造執照，2022年初完成老舊建物拆除，今天舉行開工儀式後，預計2024年初完工。

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金融都更公司指出，在優先考量建築物安全及環境貢獻前提下，透過耐震、綠建築及無障礙設施等設計，取得近40%容積獎勵，重建後預計將變成地上9層、地下3層的嶄新住宅大樓。

金融都更公司由台銀、土銀、合庫、一銀、華銀、彰銀、兆豐銀、台企銀等8大公股行庫及台灣金聯資產管理公司、全國農業金庫共同合資成立，專責協助提供民眾都更危老重建過程中整合、重建計畫、設計規劃、信託金融、建築設計、營造發包與工程管理、銷售協助、顧問諮詢等服務。（編輯：潘羿菁）1110210